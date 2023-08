Torna quello che sembra essere uno dei pochi gruppi statunitensi a essersi consolidato dopo la moda del black metal americano. Crypt Of Ancestral Knowledge uscirà il 29 settembre per Relapse e per Century Media. Un lato più aderente al suono tipico della band, uno più atmosferico e “industrial”.

Tracklist

01. Beholden To Clan

02. Twin Mouthed Spring

03. Initiates Of The White Hart

04. Crown Of Stone