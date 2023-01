Un Belfi inedito con Eternally Frozen: in ascolto “Exotica”

Nella musica classica, un canone è una composizione contrappuntistica che unisce a una melodia una o più imitazioni, che le si sovrappongono progressivamente. La voce che inizia la melodia viene definita antecedente o dux mentre quella o quelle che seguono vanno sotto il nome di conseguenti o comites. Per estensione è chiamata canone anche una qualunque sezione di un brano musicale che segua il principio costruttivo sopra esposto (fonte: Wikipedia)

Andrea Belfi, che qui non serve presentare, pubblicherà un album (Eternally Frozen, in digitale sulla sua Bow il 10 marzo, in cd e vinile il 21 aprile per Maple Death).

Per realizzarlo ha condotto un ensemble costituito da Robin Hayward, Henrik Munkeby Nørstebø ed Elena Kakailogu, rispettivamente tuba, trombone e corno francese. Sono strumentisti che hanno lavorato con Eliane Radigue, Ellen Arkbro e Phill Niblock.

A ispirare Andrea Arthur Russell, Miles Davis, Moondog, William Basinski, Ennio Morricone ed Egisto Macchi. L’idea di fondo è simulare l’eternità.

Il primo brano in ascolto è “Exotica”.

Eternally Frozen by Andrea Belfi

Abbiamo anche un breve teaser video.