Dei Tytus sappiamo tutto. L’ep Roaming In Despair uscirà per la canadese Boonsdale Records a metà marzo. Composto sia da canzoni già edite, sia da inediti, ospita Jarvis Leatherby dei Night Demon.

Tracklisting

01. The March of the Unwilling

02. Fistful Of Sand

03. Gotta Keep Movin’ (MC5)

04. Motori (Divlje Jagode)

05. Out In The Fields (feat. Jarvis Leatherby)

06. Roaming In Despair

Artwork: Mirkow Gastow