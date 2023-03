Esben And The Witch: il video di “True Mirror”

Hold Sacred, sesto album degli Esben And The Witch, uscirà il 12 maggio per Nostromo Records. Pubblichiamo il secondo video estratto da questo disco, “True Mirror”, dopo quello di “The Well“.

When the cracks are in the walls, will you still come home? / When you see what lies beneath, will you still love me?

Ecco cosa dice la cantante/bassista Rachel Davies su questo pezzo: Accettarti per come sei, brutto come può a volte succederti. Riconoscere tutto te stesso e domandarti cosa sei davvero. Permettere a questo tutto di mostrarsi a te e alle altre persone, sperando che ti accettino, quando tutto il superfluo sparisce e rimane solo la tua essenza. Niente maschere, pretese, spavalderia, niente filtri. Vulnerabile. Accogliere il te stesso in ombra.