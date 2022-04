TYLER BATES & CHELSEA WOLFE, X (Original Motion Picture Soundtrack)

Chelsea Wolfe, alla sua prima colonna sonora, se la vede con il valido horror “X” di Ti West, marchiato in tutto e per tutto A24, uscito a marzo all’estero e che forse si troverà nelle sale italiane dalla prossima estate. Nel film, trainato dalla doppia interpretazione di Mia Goth e a dir poco multi-livello quanto a chiavi di lettura nonostante la semplicità della sua trama, c’è un team cinematografico – produttore, cameramen, aspiranti star – alle prese con la realizzazione di un porno, nell’assolato Texas, nella fattoria appartenente a un’anziana coppia. Dal porno alle crudissime vicende slasher, in omaggio a “Non aprite quella porta” di Tobe Hooper, il passo è breve. Se pensiamo che quest’ultimo è stato provvisto via Netflix di un omonimo sequel-a-zero-idee proprio quest’anno, con le musiche vieppiù cacofoniche e nell’insieme non particolarmente incisive di Colin Stetson, allora è d’obbligo raddoppiare i complimenti nei confronti di un’opera ingegnosa – oltre che articolata visto che si parla di un’atipica trilogia in divenire – come quella offerta da West.

Wolfe è affiancata per l’occasione dall’esperto compositore Tyler Bates, già al lavoro per Zack Snyder e per Rob Zombie nel franchise di “Halloween”. C’è da dire che, durante la proiezione, la colonna sonora dell’inedito duo – affascinante ed efficace nel suo mix di sospiri suspiriani, urla strozzate, atmosfere doom, elettronica dark, rumorismi e corde post-country – risulta indispensabile eppure quasi sotto-evidenziata, spesso in favore di canzoni d’epoca, cioè di fine anni Settanta, ma riesce lo stesso a colpire ampiamente nel segno, sia con gli inquietanti vocalizzi all’apparenza eterei di Wolfe, che si srotolano come un tappeto all’avanzare della follia (“Maxine Meets Pearl”, “Pearl’s Lullaby” e quasi esasperante via proseguendo), sia con i numeri più spiazzanti in rapporto al CV della songwriter americana (il funk-rock di “Fucking Finally”, replicato in “Dolls” e “Pumping Gas”). Se “The Cellar” è probabilmente l’episodio più raggelante in scaletta (per quanto “I Was Young Once” o “Tell Me I’m Special” non siano di certo da meno, a partire dai loro titoli rivelatori), la cover di “Oui Oui Marie” di Arthur Field, risalente al 1918 e realizzata in solitaria da Wolfe con approccio acustico alla Unknown Rooms, segna il sanguinario punto di svolta delle vicende. Oui oui X.

Tracklist

01. My God

02. Maxine Meets Pearl

03. Theda

04. Pearl’s Lullaby

05. Fucking Finally

06. Pearl’s Rapture

07. Dolls

08. Pumping Gas

09. Our Secret

10. Use Your Telephone

11. We Talked About This

12. Nice Girl

13. Headlights

14. Sorry to Disturb You

15. The Cellar

16. What is it Baby?

17. I Was Young Once

18. Tell Me I’m Special

19. Maxine Grabs the Gun

20. Oui Oui Marie – Chelsea Wolfe

21. Bring Our Daughters Home