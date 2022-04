Noise Attack! – 11/4/22

Recuperiamo la puntata della settimana scorsa dopo la pausa pasquale: sotto i riflettori i romani Short Fuse che ci presentano un’anteprima dal nuovo album Embrace Yourself in uscita a breve per la New Age Records.

Playlist

SEALED FATE, “Wave Of Indifference”

INVOKE, “The Ultimate Evil”

DOMINION 18, “Unkillable” / “Unstoppable Force”

TERROR, “Can’t Help But Hate”

SKOURGE, “Metal Up Your Ass”

CENTINEX, “Armageddon”

PAGANIZER, “Festering Dreams”

ORATORY, “Capitulation Genuflect”

BETTER THAN YOU, “Iron Will” / “U=Mc Fuck”

NEGATIVE IMPULSE, “Detest” / “Total Waste” / “Against Them”

POWER MOVES ONLY, “Internal War”

ANIMATED VIOLENCE, “Voice Of Change” / “Holy Fuck, I Love Star Wars”

SHORT FUSE, “Liberation Dance”