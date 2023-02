The Turin Horse: in ascolto “Blissed Out”

Conosciamo già i Turin Horse, e proprio perché li conosciamo già sappiamo che è il caso di segnalare la pubblicazione on line di “Blissed Out”, tratto da Unsavory Impurities. Il disco esce il 24 marzo per Reptilian Records (Chat Pile, Ken Mode, Fight Amp) negli Stati Uniti/Canada, e per Invisible Order in Europa. È stato registrato al Nomad Studio di Torino da Massimiliano Moccia e mixato da Enrico Tauraso (ex Dead Elephant), che insieme ad Alain Lapaglia (ex Morkobot) forma i Turin Horse. Il master, invece, è stato realizzato da Arik Victor al Creep Studio in Philadelphia. Si sa già che in due tracce sarà ospite il sax baritono di Alessandro Cartolari (ex Anatrofobia, Masche, Extrema Ratio).

