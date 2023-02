THE C.I.A., Surgery Channel

Assetto doppio basso-synth-percussioni (drum machine?)-voce femminile, i C.I.A. sono un trio composto da Ty Segall, che conosciamo tutti ed è ovunque, sua moglie Denée (Petracek?) ed Emmett Kelly della Cairo Gang. Qualcuno potrebbe dire synth punk, io penso agli album più facili dei Nine Inch Nails come The Slip o Bad Witch, e ditemi se “Impersonator” non potrebbe stare su Mechanical Animals di Marilyn Manson. Strutture semplicissime, gavettoni di groove, tiro industrial rock – almeno così lo chiamavano – ma alla fin fine esito clamorosamente pop. Dodici pezzi un po’ troppo uguali tra di loro (questo il limite) che vanno giù come niente, approcciabili da una platea molto vasta che purtroppo per loro – per limiti di promozione, moda e visibilità – non raggiungeranno mai, ma che potenzialmente potrebbero conquistare in un batter d’occhio. Per mia ignoranza non so cosa abbia fatto Denée prima di suonare nei C.I.A., ma è divertentissima: mai seria nemmeno per un secondo, abita al piano di sopra a quello delle righe con la disinvoltura dei grandi. Guarda caso il primo video pubblicato dal gruppo è quello di “Impersonator”, ma giuro che l’ho scoperto dopo aver pensato a quanto fosse ruffiana, mentre il secondo è quello di “Bubble”, altro pezzo che tutti sapranno a memoria a metà del primo giro.

Surgery Channel by The C.I.A.