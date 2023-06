Suoni dalla Pattumiera Astrale 26/5/2023 – Dormiveglia

Continuazione ideale del precedente, incentrato sull’insonnia, questo episodio esplora il tema della dormiveglia come alternanza di momenti di attività e di stasi che sono resi utilizzando come strumento la dinamica; pertanto c’è un alternanza di forti e piani fra i brani.

I due estremi della puntata sono “Iteration 3” di Francisco López, che, secondo lo schema tipico dell’artista spagnolo, da un inizio ai confini dell’udibile aggiunge continuamente elementi sonori fino a saturare lo spettro uditivo dell’ascoltatore, e “ll These Too, I, I Love” di William Basinski, ennesima variazione di un metodo compositivo che sfrutta le pause ed i silenzi per evocare la trasformazione da evento a memoria.

Tracklist

ALL HANDS_MAKE LIGHT – ” A Workers’ Graveyard (Poor Eternal)

@c + Drumming GP – For Percussion – 01 63, for percussion, synthetic percussion, electronics

Paul Baran – Logos

Gintas K – Resonance

Pascal Savy – Hyperreality

Francisco López – Iteration 3 [excerpt] Underwater Sleep Orchestra – Into the Woods(far, far away)

Ogives – La mémoire des orages – 06 Mighty Pumpkin (Reprise)

Madlib – Two for 2 – for Dilla

Remo De Vico – Endless dream

Kammerflimmer Kollektief – Drittes Kapitel [ungesagt, dann vergessen] William Basinski – All These Too, I, I Love