Suoni dalla Pattumiera Astrale 28/4/2023 – Insonnia

Questo nuovo episodio di Suoni dalla Pattumiera Astrale esplora il tema del tempo che sembra bloccato quando ci si sveglia nel cuore della notte, e si comincia a pensare a tutto ciò che non torna nella propria vita. Pertanto, quasi tutti i brani hanno una sorta di staticità formale.

L’uscita di riferimento del mese è Cristi e Diavoli della Lovegang126, che si candida a disco più importante dell’anno, non foss’altro perché prodotta dal progetto hip hop italiano più importante dai tempi del Truceklan. Degna di nota è la ristampa dei lavori di Richard Orton, omaggiato con una traccia che, in linea col tema della puntata, ha gli orologi come sorgente sonora.

Tracklist

Lovegang126 – Mani Sporche

Flos – La Fine dei Giorni

Colle der Fomento – Storia di una Lunga Guerra

Tørrfall – Baskerland

That’s How I Fight – 8

Desiderii Marginis – Psychogeography

Sonologyst – LHC

Void Stasis – It’s Growing Inside

Richard Orton – Clock Farm

Valerio Camporini F. – Nica as Nike

Violeta Vicci – Caralin