Suoni dalla Pattumiera Astrale 23/6/2023 – Sogno

Il nuovo episodio deve il suo titolo all’effetto che può suscitare l’uso di due elementi distinti nella creazione del mix: il primo è l’alternanza dei generi musicali, utilizzata come fattore di discontinuità, mentre il secondo è l’uso del silenzio come frangente inatteso.

I due brani perno della puntata sono “Sull’Amore e altre Oscure Questioni” degli Studio Murena, brillante fusione di rap, jazz ed altre suggestioni sonori, e “String 5” di France Jobin, dove silenzio e microvariazioni tonali servono a creare un ambiente sonoro apparentemente statico. Particolare attenzione merita “Sacrament” di Oleg Buloshkin estratto da Musical Offering, ristampa di una raccolta di brani di compositori sovietici per il sintetizzatore ANS.

Tracklist

Laura Agnusdei – Sasha

Caldon Glover – A’ Bàsachadh

Darja Kazimira & Zura Makharadze – Dance of the Healer

NLC – The invisible Path of Golden Age

Studio Murena – Sull’Amore e altre Oscure Questioni

Robert Piotrowicz – Noumen

Aidan Baker – Dorvay

J Dilla – Time: The Donut of the Heart

France Jobin – String 5

Oleg Buloshkin – Sacrament

ProtoU & Oljus – Monstrous Forms

Richard Bégin – Depuis un Poste Unique

Jozef Dumoulin – Eighteen Chords for an Angel

Jeff Greinke – Alone on a Long Stretch of Road