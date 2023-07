Esce per Drag City l’8 settembre Proofs And Refutations, una raccolta di registrazioni di John Fahey del periodo 1995-96, pare a casa sua a Salem (Oregon). Secondo l’etichetta questi pezzi prefigurano proprio l’ultimo Fahey, quello di City Of Refuge e Womblife, dischi in effetti usciti quasi subito dopo.

“Evening, Not Night (Pt. 2)” è una delle otto tracce di quest’album.