Incantantion: il video di “Concordat (The Pact) I”

Unholy Deification, tredicesimo album degli Incantation, esce per Relapse il 25 agosto. Il gruppo suonerà a Milano (Slaughter Club) il 16 luglio.

Ecco cos’ha da dire John McEntee, fondatore, chitarrista e cantante del gruppo death metal statunitense:

Non mi interessa giocare sul sicuro. Penso che la gente creda che la nostra musica debba avere dei confini. Io non la vedo così. Se sento che è giusto, allora sono gli Incantation. Le canzoni che scriviamo sono espressione onesta di ciò che facciamo. Quando sentiranno il nuovo disco, spero che le persone pensino “ma perché sono così incazzati?”. La rabbia dà concentrazione, ed è per questo che Unholy Deification è uscito così.