SUM OF R, Lahbryce

I Sum Of R hanno un’anima, Reto Mäder, e molte formazioni. In Lahbryce (“infrangere la legge”) Reto suona con Jukka Rämänen (batteria) e Marko Neuman dei Dark Buddha Rising, quest’ultimo lo stesso che gli ha dato una mano a rimettere in pista un altro suo progetto, Ural Umbo. Marko si occupa delle voci (capirete il plurale ascoltando) e insieme a Reto dei synth e degli effetti, coi quali dà una virata psichedelica ai movimenti circolari di basso e batteria dei suoi compagni: non siamo lontanissimi da una versione alternativa, acida e deragliata degli Om, ma occhio a semplificare quando si ascolta gente in giro da una carrettata d’anni: la negatività dei Sum Of R sta lì dall’inizio, cambiano la strumentazione e l’assetto (sempre particolare), ma quell’idea di movimento a spirale verso il basso, a trovare qualche inferno e passarci attraverso, pare essere una costante quasi di ogni incarnazione di questa sigla. “Sink As I” è forse il miglior esempio su disco del mio discorso, inoltre fa capire subito quanta vita e potenza Jukka e l’approccio personalissimo di Marko diano al progetto, come lo rendano una band vera e propria.

I Sum Of R suoneranno tutto Lahbryce sul palco principale del Roadburn: è un dato che permette di inquadrare meglio la loro proposta. Sabato 9 aprile saranno alla Cascina Bellaria, in provincia di Alessandria: questa invece è “solo” pubblicità, dato che è difficile vedere questi gruppi in Italia.