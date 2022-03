Nuova puntata del podcast nostrano con Sote, Don Cherry, Sneers, Messa, Blood Incantation e altro ancora: for your pleasure on Fango Radio…

Playlist

Dark Horse – Messa

Diciotto – Discomostro

Fractured Belief – Il Santo Bevitore

Gala Dùo – BBM

Summer House Session 3 – Don Cherry

Io (excerpt) – Blood Incantation

Raw Deal – Rabid Dogs

Lies For Young Men – Sneers

L’Astro Del Mattino – Rejekts

Questa Solitudine – Trapcoustic

Forced Absence – Sote