Stonerkras 2023 (Prosecco, Trieste): line-up completa

Riceviamo e pubblichiamo. Qui i biglietti.

5.07.2023 – Prosek-Trieste

1000MODS (stoner rock, GR – exclusive show for north-east Italy/Slovenia/Croatia in summer 2023)

MONDO GENERATOR (stoner punk, USA)

MARGARITA WITCH CULT (proto metal/doom, UK)

TSO (alternative rock, ITA)

JEGULJA (instrumental stoner metal, SLO)

LONG HOURS (lo-fi/punk/acid folk, AUS)

MYSTIC MAJESTY (hard robot rock, ITA)

Rocket Panda Management, in collaborazione con Arci Trieste-Trst, presenta la seconda edizione dello StonerKras Fest.

Il festival si svolgerà sabato 15 luglio a Prosecco (Trieste) nella magica location “B’lanc”, spazio situato dietro il teatrino di Prosecco.

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, con centinaia di partecipanti provenienti sia dalla Regione che da altre parti d’Italia, Slovenia, Austria, Croazia e addirittura Francia, l’appuntamento di quest’anno si appresta ad essere ancora più di qualità.

Lo StonerKras è un raduno di musica psichedelica incentrato su stoner, doom ed heavy psych. Il festival ha un’impronta internazionale ma lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, richiamando spettatori dalla regione ma anche dai paesi confinanti.

Annunciate le ultime tre band.

Margarita Witch Cult (power trio proto metal/doom direttamente dalla patria del heavy metal Birmingham, UK)

MARGARITA WITCH CULT – Margarita Witch Cult by HEAVY PSYCH SOUNDS Records

I Margarita Witch Cult arrivano direttamente dalla patria del metal, ovvero Birmingham, UK.

Già eletti dalla critica come i nuovi eredi al trono delle tenebre di Sabbath City, il loro sound è un mix devastante di sonorità proto-metal e doom.

L’omonimo album di debutto è stato pubblicato da Heavy Psych Sounds nell’aprile 2023.

Long Hours (direttamente dall’Australia, un mix di lo-fi, nowave e synth-pop… in acido)

Life Song by LONG HOURS

Long Hours è il progetto musicale del musicista australiano Julian Medor.

In soli tre anni ha pubblicato più di venti album (!), girato in lungo e in largo il continente australiano, oltre ad aver effettuato due tour anche in Giappone.

La sua musica viene definita un mix di lo-fi, no-wave e synth-punk, ma sono le sue esibizioni live il vero pezzo forte. Immaginatevi un’esibizione di Elvis… in acido!

Mystic Majesty (hard robot rock, Italia)

Speak Your Mind by Mystic Majesty

Nati nel 2018 dalle ceneri di diversi progetti, ispirati dalla scena stoner con influenze psichedeliche, i Mystic Majesty sono un mix esplosivo e potente di suoni e versi definito Hard Robot Rock.