Come suonerebbe “Let Me Drown” dei Soundgarden se fosse degli Ufomammut?

Finalmente abbiamo la risposta.

Magnetic Eye Records è conosciuta per la sua capacità di radunare l’underground di oggi a tributare grandi del passato (Pink Floyd, Black Sabbath, AC/DC, Helmet, Alice In Chains…).

A luglio tocca ai Soundgarden. Due le uscite.

Best Of Soundgarden Redux

01. Freedom Hawk ‘Loud Love’

02. Heavy Temple ‘Ugly Truth’

03. High Desert Queen ‘Slaves and Bulldozers’

04. Witch Ripper ‘Rusty Cage’

05. Mirakler ‘Birth Ritual’

06. Miss Lava ‘Burden in My Hand’

07. Sun Crow ‘Toy Box’

08. Spotlights ‘Jesus Christ Pose’

09. Swamp Coffin ‘Nothing to Say’

10. Milana ‘Outshined’

11. Josiah ‘Applebite’

12. Lamassu ‘Searching with My Good Eye Closed’

13. Blue Heron ‘Uncovered’

14. Dendrites ‘Tighter and Tighter’

15. Restless Spirit ‘Room a Thousand Years Wide’

Superunknown Redux

01. Ufomammut ‘Let Me Drown

02. High Priest feat. Bobby Ferry (16) ‘My Wave’

03. Marissa Nadler ‘Fell on Black Days’

04. Somnuri ‘Mailman’

05. Valley of the Sun ‘Superunknown’

6. Frayle ‘Head Down’

7. Spotlights ‘Black Hole Sun’

8. Horseburner ‘Spoonman’

9. Witch Mountain ‘Limo Wreck’

10. Beastwars ‘The Day I Tried to Live’

11. Jack Harlon & The Dead Crows ‘Kickstand’

12. The Age of Truth ‘Fresh Tendrils’

13. Marc Urselli’s SteppenDoom feat. Matt Cameron (Soundgarden, Pearl Jam), Igor Sydorenko (Stoned Jesus), Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Eleven), Albert Kuvezin (Yat-Kha) & Utelo ‘4th of July’

14. Dozer ‘Half’

15. Darkher ‘Like Suicide’