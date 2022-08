StonerKras 2022: la galleria fotografica

Siccome eravamo media partner e abbiamo già pubblicato i nostri approfondimenti, siccome conosco tutti, un live report non avrebbe avuto senso, sarebbe stato una sequenza di complimenti poco credibili come purtroppo spesso mi tocca leggere altrove. Per me a questo giro ha semplicemente senso mostrare un festival della mia città che dal punto di vista tecnico ha funzionato e – come scrivono quelli veri – segnarlo sulla mappa, di modo che tutti gli addetti ai lavori sappiano che lungo la strada c’è per davvero un nuovo evento serio, specializzato e coeso nel sound, organizzato bene, seguito dal pubblico, supportato da volontari, a prezzo amico, nello spazio giusto, coi cessi chimici, il parcheggio, il cibo, i banchetti delle distro, del merch e tutto quello che da queste parti difficilmente si riesce a metter su.

Lo StonerKras è un raduno di musica psichedelica incentrato su ritmi stoner, doom ed heavy psych. Il festival ha un’impronta internazionale ma con lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, dicono loro. Il festival si è svolto sabato 20 agosto 2022 a Prosecco, in provincia di Trieste, presso la “Kulturni Dom” del posto, più precisamente negli spazi subito fuori. Chi ci avrebbe suonato lo abbiamo già scritto. In questo post mi limito ad aggiungere che i Nebula sono stati superiori alle aspettative e che Eddie Glass ha i riff nelle mani, impossibile sostenere il contrario. Sorpresa della serata sono stati i Buss: in apparenza minorenni, hanno tenuto tutti per le palle in attesa dei Nebula grazie alla naturalezza con cui celebrano il culto dell’hard rock, come se non avessero mai fatto altro e come se non sapessero fare nient’altro. Voglio vedere fino a dove arrivano: molto lontano, spero.

Le foto che seguono sono firmate dalle due macchine da guerra della scena locale: Andrea Stoppa e Andrea Pregi, due veri eroi (la gente non sa che si perde a non essere metallari, per citare Metal Skunk) presenti a ogni concerto “peso” cittadino, e non solo. Grazie!