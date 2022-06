Stonerkras (20/8/2022, Trieste) annuncia la prima band: Nebula (heavy psych, USA)

Come potete immaginare Stonerkras (“Kras” è Carso in sloveno e croato, cioè l’altopiano roccioso che caratterizza il paesaggio della zona di confine tra Italia, Slovenia e Croazia) è un nuovo festival stoner, doom and heavy psych. Si svolge a Prosecco, subito fuori Trieste e vicino all’autostrada, dunque subito trovabile, ed entrarci costa 20 Euro. Per ora hanno fatto solo un annuncio, ma sono i Nebula, sui quali vi abbiamo raccontato più di qualcosa. Qui l’evento su Facebook.