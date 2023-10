Stefano Panunzi: il video di “Every Drop Of Your Love”

“Every Drop Of Your Love”, tratto dall’ultimo album di Stefano Panunzi Pages From The Sea, rientra nella produzione più collaudata del musicista romano: è un brano fortemente romantico su cui l’influenza dei Japan, inestimabile valore-aggiunto, regna sovrana ma sorprendentemente il video – o meglio sarebbe dire il “corto” – che lo accompagna ci trasporta in un contesto tutt’altro che onirico. Una storia di svelamenti e tradimenti in un ambiente domestico borghese, una moglie che rientra – stanca ma vigile! – dal lavoro, un marito distratto e un cellulare (il suo) lasciato sul tavolino su cui appare un messaggio compromettente che… no spoiler. Fino a qui un classicone, ma a seguire con un gioco di fast-play & rewind, escamotage drammaturgico di grande effetto del regista Adamo Mastrangelo, vengono indagate le varie possibili modalità di scontro fra i due protagonisti, con l’ineffabile Lorenzo Gioielli nella parte di “Lui” (riveliamo: amico da sempre di Stefano) e l’incazzatissima Roberta Cataldi (“Lei”).

In studio a registrare – oltre a Stefano Panunzi alle tastiere – il coautore di “Every Drop Of Your Love” Jakko M Jakszyk con la sua inconfondibile voce (sua anche la chitarra), Fabio Fraschini al basso (ha raccolto in pieno l’eredità di Mick Karn) e Pat Mastellotto alla batteria: musicisti e video (soprattutto) da paura!