Sostieni Neu Radio!

Senza radio noi non sappiamo stare.

Iniziare a farla insieme è stata per noi un’urgenza, la nostra piccola utopia quotidiana (o

anche la Nostra Energetica Utopia). NEU RADIO è nata per espandere quel “noi” originario, unendo tutti coloro che si riconoscono nello stesso desiderio: sostenere e diffondere la potenza, l’unicità dell’arte e della musica che amiamo.

Un progetto per illuminare almeno un po’ un mondo che sembra sempre più oscuro.

Lo facciamo per amore e in maniera indipendente, ma non è facile. Siamo gli editori di noi stessi, non abbiamo sponsor e i nostri redattori lavorano su base volontaria per portare in onda nuovi contenuti da condividere con tutta la comunità. Senza censure, senza mai fermarci all’ovvio, alle logiche del mainstream che appiattiscono quello che siamo.

In un’epoca di musica liquida, di playlist e di algoritmi, NEU RADIO valorizza l’ascolto, l’approfondimento, la ricerca, la qualità. La scelta e la scoperta di nuova musica e di nuove connessioni sono condotte in maniera completamente libera, dando fondo alla inesauribile passione e alla competenza dei vari componenti della radio.

Nonostante questo sia in controtendenza, crediamo sinceramente in questo modo di fare cultura e comunità. Siamo nati nel 2018 per condividere questi valori, costruendo relazioni che negli anni si stavano progressivamente perdendo. Raccontiamo progetti e realtà autonome che si riconoscono in un comune sentire. Dal 2019 trasmettiamo in streaming da diversi punti della città, in sinergia con enti culturali, festival e artisti. Cerchiamo nuovi suoni e nuove voci per emozionarci e per emozionare chi ci ascolta.

Una radio umana in dialogo con il mondo da cui proviene. La nostra missione è restare liberi e indipendenti. Liberi di scegliere, indipendenti dalle costrizioni del mercato. Il nostro desiderio è continuare il cammino percorso verso l’obiettivo che ci muove dal primo giorno: portare a NEU RADIO sempre nuove energie. 40 trasmissioni in palinsesto, più di 4000 emissioni, altrettante sono in cantiere. A chiunque sia in ascolto doniamo una parte di ciò che siamo e di ciò che amiamo. Sul nostro sito è disponibile un archivio in continuo divenire : migliaia di ore di musica e parole, ascoltabili gratuitamente, senza pubblicità. Se anche tu credi in tutto questo, se ha un valore per te, oggi puoi sostenerci ogni giorno.

Senza NEU RADIO non sappiamo stare.

E tu? Fatti sentire, noi siamo qua.

Perché sostenerci?

NEU RADIO è una web radio gestita dall’Associazione Culturale Humus, associazione non a scopo di lucro che basa le sue attività principali sul lavoro volontario dei suoi componenti. L’obiettivo della radio è condividere e diffondere musica e cultura di qualità, dando spazio e voce a progetti innovativi, spazi indipendenti e artisti del territorio e non solo. La gestione del palinsesto e la messa in onda di decine di trasmissioni comporta un lavoro quotidiano che necessita di un sostegno economico.

Dal 2018 NEU RADIO ha lavorato in sinergia con diverse realtà, sia informali che istituzionali, per mettere a sistema nel suo palinsesto la ricchezza del settore culturale del territorio.

Questo si traduce in un ricchissimo archivio in fieri di trasmissioni, interviste e registrazioni ascoltabili da chiunque, ovunque e gratuitamente. Per sostenere questo lavoro puoi sottoscrivere un abbonamento o versare un contributo economico, dando energia e nuovo impulso a NEU RADIO, che continua a credere nel valore della cultura e nella necessità di raccontarlo e condividerlo.

Dove vanno i soldi?

Le donazioni dei sostenitori di NEU RADIO costituiscono circa il 10% delle nostre entrate

totali, insieme alle entrate derivanti da partnership, eventi, bandi. Grazie a un contributo costante sotto forma di pagamento mensile, possiamo fare fronte alle crescenti spese generali, garantendo una sostenibilità a lungo termine.

La tua donazione ci aiuterà a coprire i costi fissi per la gestione della radio oltre che a pagare chi lavora per far vivere e crescere la radio ogni giorno.