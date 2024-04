For The Swimmer 08.04.24 – Empty and silent

Non si sfugge, nemmeno nell’acqua, alla solitudine e all’attesa. Nella nuova puntata di ‘For the swimmer’ scendiamo con Colleen nei suoi delicati loop notturni per inabissarci poi nei flauti ancestrali di Shabaka. Ascoltiamo la nuova sognante prova collaborativa tra Mount Kimbie e King Krule e ci addentriamo con Moor Mother nel suo racconto poetico e politico della tratta degli schiavi. Dalla Internation Anthem arrivano Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly per una profonda meditazione sui suoni delle radici musicali in Bolivia, Brasile e Porto Rico. Da Berlino il sound artist Hanno Leichtmann traccia territori, tra escursioni ed esplorazioni ambientali. Dialect trafigge l’ascolto con una caleidoscopica esplosione che entra ed esce dalle profondità acquee. Timelash ci porta tra sonorità primordiali in un altro mondo, e Li Yilei offre invece una riflessione introspettiva sul viaggio attraverso l’infanzia fatta di giocattoli, strumenti autocostruiti e programmi tv. Trans Upper Egypt ci fanno partire su un tuffo no wave psych dub krauto mentre i Sons of Viljems ci conducono in qualche posto sconosciuto inondato di un sensuale africano dub ipnotico.

Tracklist

Colleen – Night looping Movement III

Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly – Destejer

Trans upper Egypt – 33

Mount Kimbie – Empty and Silent

Moor Mother – God save the Queen

Shabaka – End Of Innocence

Nala Sinephro – Space 1

Li Yilei – Pillow, Mantra and Trance

Timelash – Primal Plateau

Hanno Leichtmann – Lucero

Gianmaria Aprile – Dream 2

Dialect – Developers

Sons of Viljems – Liminal

Kali Malone – Moving Forward

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.