Solaris #43

Anthony Naples, upsammy, Yush e altri gioiellini dell’elettronica aprono l’estate di Solaris nella sua 43esima puntata.

Tracklist

Yush – Siro Silo

Anthony Naples – Scars

KWC 92 – Passport

Yush – Dough

Will Hofbauer – Crow

Al Wootton – Libera

Enfant Sauvage & Daniel Avery – 58500

upsammy – Extra Warm

Lvcchesi – Vetro

Job Sifre – At Least We Try