Poptones #152 – #153

Per la puntata n. 152 di Poptones, Gabriele Savioli ospita in studio i Chow, che presenteranno il loro nuovo lavoro “Pura Vida”.

Playlist

COWS – Chow

CHOW – Roald Dahl (live)

THE TUNAS – Daddy says

THE CLASSMATES – City lights

CHOW – Michael’s tooth

CHOW – God of padan fog

WE ARE ASTEROID – Loose high free

CHOW – Thinking of death

CHOW – Shooting at the moon

CHOW – Ines

Puntata n. 153 di Poptones a cura di Gabriele Savioli dedicata a nuove uscite in ambito post-punk, synth wave e kraut.

Playlist

TREES SPEAK – Minotaur

ANTON BARBEAU – Ant lion

KOSMETIKA – Psycho TV

AUTOBAHN – Ecstasy of ruin

FACS – When you say

HOME FRONT – New face of death

GLAAS – The devil owes me

LAFF BOX – Just a fool

CHONCY – Company man

CABLE TIES – Thoughts back

DISPLAY HOMES – Background check

ES – Emergency

PYREX – Conditioner

SWEEPING PROMISES – You shatter

SMIRK – Total reality

