Solaris #40

Ambient, brokenbeat e downtempo si alternano in una puntata ariosa di inizio primavera.

Tracklist

1) ramzi – awakening

2) Laurence Le Doux – Nord Zimmer

3) aus – Landia

4) Cousin – Second Message

5) Yoush & Facta – Fairy Liquor

6) System Olimpia – Mystified

7) Purelink – Dozen Sunbeams

8) Lord of the Isles – Open Mode

9) Ludwig A.F. – Sequoia

10) Pearson Sound – Our Spirits Soar

11) Rein – SUN_3HD

12) A+A – Rite at the End

13) Federico Madeddu Giuntoli – You Are (Feat. Antye Greie aka AGF)