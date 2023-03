Solaris #39

Nel nuovo episodio di Solaris, le novità a firma ramzi, SSIEGE, Toulouse Low Trax si intervallano con i classici di Cabaret Voltaire e Susumu Yokota.

Tracklist

1) ramzi – awanin

2) SSIEGE – Virgo Oscura

3) Invisible Temple – Ghost Valley

4) Invisible Temple – Coast to Coast

5) Interstellar Funk & Loradeniz – Fly Me In

6) Toulouse Low Trax – Bianca From Rome

7) Cabaret Voltaire – Just Fascination

8) Cabaret Voltaire – Seconds Too Late

9) Anastasia Zems – Underwear

10) 18 RAYS – Long Time Ago

11) Susumu Yokota – Deep Sea Dive

12) Bolt1500 – Pearl2

13) VRIL – Hybris