Novità e ristampe synthwave, nella puntata #133 di Area Contaminata.

Tracklist

Blancmange – Who Am I

Fuxa – Mr X

New Order – The Perfect Kiss (Writing Session Recording)

Pye Corner Audio – Circuit Rot

Colin Potter – Know No Thing

C.I.A. Debutante – Punch

Raf Rundell (feat. Man & The Echo) – Luxury (Trevor Jackson Reproduction Instrumental)

Logic System – Unit

Neu Electrikk – Practically Isolate

Illustration – Dimensions Of Design

