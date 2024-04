Poptones 181, 182, 183, 184

Puntata n. 181 di Poptones, nella quale Gabriele Savioli ospita Matteo Maioli, collaboratore della webzine Kalporz e redattore della trasmissione indi(e)pendenze in onda su Neu Radio ogni sabato alle 12. Matteo presenterà novità discografiche in ambito indie pop.

Playlist

LIAM GALLAGHER & JOHN SQUIRE – I’m so bored

BILL RYDER-JONES – Christinha

MY LIFE STORY – Numb numb numb

HORSEES – Charming city life

ITCHY AND THE NITS – Beat it Bozo

LANCASHIRE BOMBERS – Without you

THE TIBBS – Ain’t it funny

BRITANNY HOWARD – Prove it to you

LAETITIA SADIER – Une autre attent

TAPIR – Untitled

THE MOCKS – Eventually

In occasione della puntata n. 182 di Poptones, Gabriele Savioli ospita il Rude, artista, DJ e figura chiave dello sviluppo nella cultura street punk italiana degli ultimi 40 anni. Oltre a ripercorrere la sua carriera il Rude presenta il suo nuovo singolo su Hellnation e ci anticipa alcuni dei suoi progetti futuri tramite un paio di inediti in esclusiva per Neu Radio.

Playlist

RUDY BOLO – Mezzanote al soul bar

REDSKINS – Keep on keepin’ on!

RUDE & THE LICKSHOTS – Soul hooligan

DEXYS MIDNIGHT RUNNERS – Seven days too long

RUDY BOLO – Trenta soldi d’argento (bossa hammond version)

RUDE & THE LICKSHOTS – All you fascists are bound to lose

GHETTO 84 – Non sarai sola mai

GHETTO 84 – Lavora produci crepa

RUDY BOLO – I fought the law





Playlist Puntata n. 183 di Poptones, la prima del mese nella quale, come da tradizione, Gabriele Savioli propone le migliori uscite di aprile 1984.

TONES ON TAIL – Lions

NEW ORDER – Lonesome tonight

ULTRAVOX – Dancing with tears in my eyes

ECHO & THE BUNNYMEN – Silver

COCTEAU TWINS – Pearly dewdrops’ drops

X-MAL DEUTSCHLAND – Reigen

NEW MODEL ARMY – Notice me

SPEAR OF DESTINY – Liberator

THE STINGRAYS – Escalator

TEX & THE HORSEHEADS – Bordertown

VIOLENT FEMMES – I hear the rain

METALLICA – For whom the bell tolls

R.E.M. – So. Central rain

KLAXON – Senza meta

BOYS FROM NOWHERE – Beg

DIED PRETTY – Out of the unknown

THE SUNNYBOYS – Catch my heart

THE CELIBATE RIFLES – Wild desire

THE MOODISTS – Some kinda Jones

Puntata n. 184 di Poptones dedicata a parte della scena della città di Bologna. Gabriele Savioli presenta infatti novità discografiche di gruppi della nostra città.

Playlist

MARK & THE CLOUDS – South 42, Westerly

BEBALONCAR – Blackwater road

TRIBAL NOISE – Tenebre veloci su Bologna

OBSEXED – Tears back

KISA – Same old blackhole

THE JOHNNY CLASH PROJECT – I am a crime

MUDDY WORRIES – Twenty years after 2000

FERRO SOLO – She thinks I’m a c.r.e.e.p.

CUT WITH RICCARDO “FRABBO” FRABETTI – Tragic potion

THE INNOCENT – Down the east coast

BURNING TESLAS – Sharona

FIRECRACKER – Hard wings

LEATHERETTE – Isolation

SLEAP-E – Leave my bum alone

