Blow Out | Rewind – “Paranoid Park” di Gus Van Sant

Blow Out Rewind è la rubrica che nasce dalla voglia di rivedere assieme e commentare a caldo film del passato più o meno recente, per il puro gusto di farlo.

Questa volta tocca a “Paranoid Park” di Gus Van Sant: un film che seppur racconta di un’adolescenza pre social network (siamo nel 2007), è ancora in grado di dialogare molto bene con il nostro presente. È un’opera che dal punto di vista narrativo ed estetico è figlia del proprio tempo, ma che porta avanti anche un discorso incredibilmente contemporaneo.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.