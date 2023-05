Poptones #148

La puntata n. 148 di Poptones, a cura di Gabriele Savioli, vede come ospite Robertò il quale, oltre a parlare della sua etichetta discografica, casa editrice e negozio Hellnation, ci offre un piccolo spaccato dei dischi che più lo hanno influenzato nella sua carriera di fan e fruitore musicale. Ad impreziosire la puntata una delle figure storiche del punk bolognese, Marco Voltani, con qualche breve ma mirato suggerimento musicale.

Playlist

GHETTO 84 – Feccia

THE DOGS – We are the dogs

THE WIPERS – Is this real?

FLAMIN’ GROOVIES – Shake some action

FIXED UP – Who is innocent

THE FRONT – Salley

XTC – Helicopter

COSA NOSTRA – Skins & punks

THE PLIMSOULS – Zero hour

THE BARRACUDAS – Ballad of a liar

BIJOU – Rock a la radio

About Poptones