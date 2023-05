Brown Sugar S13e25 – 08.05.23

Brown Sugar per questa 25ma puntata puntata festeggia il suo compleanno con un po’ di classici e nuove uscite.

Macy Gray – Do something (RMX)

OutKast – Git Up, Git Out (ft. Goodie Mob)

Conway the Machine – The chosen

Benny the Butcher – Burden of Proof

Rapsody – Sassy

Jaz Karis ft Blue lab Beats – You Do

YUNGMORPHEUS – For the evening

Erykah Badu – Didn’t cha know

Conway the machine ft 7xvethegenius – Won’t he do it

Wu Tang Clan – Triumph

Musiq soulchild – 143

Kirby ft Rapsody – Eve gene

2PAC – Lie to kick it