Poptones #129 (monografia Joe Strummer)

Puntata n. 129 di Poptones interamente dedicata alla figura di Joe Strummer, in occasione del ventennale della sua scomparsa. Gabriele Savioli analizza il periodo, da Joe stesso battezzato “wilderness years” che va dal definitivo scioglimento di quello che era rimasto dei Clash (1985), al ritorno sulle scene con i Mescaleros, la sua ultima band (1999).

Playlist

JOE STRUMMER – Love kills

JOE STRUMMER – Dum dum boys

JOE STRUMMER – Evil darling

JOE STRUMMER – The unknown immortal

JOE STRUMMER & THE LATINO ROCKABILLY WAR – Trash city

JOE STRUMMER – Jewellers & bums

JOE STRUMMER – Burning lights

THE LEVELLERS – Just the one

JOE STRUMMER – Rose of Erin

BLACK GRAPE feat. JOE STRUMMER – England’s Irie

JOE STRUMMER – McDougal street blues

JOE STRUMMER – Victory lane

JOE STRUMMER – It’s a rocking world

JOE STRUMMER & JOOLS HOLLAND – The return of the blues cowboy

JOE STRUMMER & THE LONG BEACH DUB ALL STARS – The harder they come

