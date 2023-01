Void Ov Voices (Attila Csihar): in ascolto un estratto da Baalbek, in uscita il 17/2/23

Da queste parti è abbastanza superfluo presentare la voce dei Mayhem e (spesso) dei Sunn O))). Ideologic Organ, curata da Stephen O’Malley, pubblica il primo disco di Attila a nome Void Of Voices, progetto in qualche modo attivo fin dal 2006, ma inizialmente pensato solo per i live e di natura improvvisativa (è basato su throat singing ed effettistica): non a caso, queste registrazioni sono avvenute una decina di anni fa, nel 2012, presso l’incredibile area archeologica di Baalbek, che ha colpito l’immaginazione del performer ungherese, da sempre attento all’aspetto magico e ritualistico della musica.

Void Ov Voices : Baalbek by Attila Csihar