Poptones #123

Puntata n. 123 di Poptones dove Gabriele Savioli propone le uscite del mese di novembre 1982.

Playlist

WALL OF VOODOO – On interstate 15

HEAVEN 17 – Let me go

THE CURE – Let’s go to bed

SIOUXSIE AND THE BANSHEES – Melt!

THE SOUND – Party of the mind

VIRGIN PRUNES – Caucasian walk

SEX GANG CHILDREN – Cannibal queen

THE SISTERS OF MERCY – Alice

RED LORRY YELLOW LORRY – Beating my head

DEVO – Big mess

MISSION OF BURMA – That’s how I escaped my certain fate

GREEN ON RED – Black night

THE METEORS – Mutant rock

NABAT – Scenderemo nelle strade

BLITZ – Voice of a generation

WEEKEND – Drumbeat for baby

THE JAM – Shopping

ULTRAVOX – Monument

