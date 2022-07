Puntata n. 114 di Poptones, con Gabriele Savioli, dedicata a novità discografiche in ambito space elettronica, dub e reggae.

Playlist

THE CLASH – Futura 2000

LOLA KIRKE – Lady for sale

GHOST POWER – Panic in the isles of splendor

DANA GAVANSKI – The day unfolds

NOON GARDEN – Villa

BLACK UHURU – Time to unite

KING JAMMY – Closed border dub (time to unite)

DENNIS BOVELL – Silly dub

TACKHEAD feat. LSK – Rulers & foolers

CREATION REBEL – Stonebridge warrior

HORACE ANDY – Safe from harm

