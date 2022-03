I dischi di Neu Radio: Theoreme, Sky H1 e Je T’Aime

Questo mese Neu Radio si sbilancia verso il post-punk.

Alberto Simoni, Area Contaminata > THEOREME, Les Artisans (Maple Death, 2022)

Les Artisans by Theoreme

Secondo lp per Marissa D con il moniker Theoreme e debutto su Maple Death, label a noi particolarmente cara, visto che ha sede nella nostra Bologna.

Maissa è anche componente del trio no wave SIDA. In questo lavoro solista, la musicista di Lione spazia tra post-punk, proto-techno, dub futuristico e ritmiche che richiamano la drum and bass. In sostanza un album con tanti riferimenti ma allo stesso tempo decisamente originale e azzeccato, che sorprende ad ogni ascolto.

Laura Marongiu, Solaris > SKY H1, Azure (AD 93, 2021)

Azure è il primo disco sulla lunga distanza di Sky H1, artista belga che si è fatta conoscere soprattutto grazie alla partecipazione alla compilation “Mono No Aware” dell’etichetta “boutique” di musica elettronica PAN. Il debutto esce per AD 93, ed è un album di ambient ed elettronica che evoca – proprio come il colore blu (l’Azure del titolo) – sensazioni di calma, meraviglia, contemplazione. C’è anche un tocco di ottimismo e speranza, ben sintetizzato dal singolo “Elysian Heights”, coi suoi ritmi quasi jungle, tonalità in crescendo e suoni molto “aperti”. L’ho scelto sia perché apprezzo la composizione formale sia per queste sensazioni che ho appena elencato!

Federico Ferrari, Sunspots > JE T’AIME, Passive (Icy Cold Records, 2022)

Je T’Aime sono un gruppo parigino che ha esordito con un singolo nel 2018, pubblicando il primo album nel 2019 dopo un ritiro in solitudine in una località in Bretagna. Il nuovo lp, Passive, stampato dalla Icy Cold Records, ha visto la luce il 14 febbraio 2022 ed è la consacrazione qualitativa di un gruppo eccellente. Senza cadere nei tranelli del citazionismo più noioso, i tre pubblicano un’opera di chiaro stampo post-punk, devoto ai gloriosi suoni anni Ottanta della Factory e della new wave, che possiede una travolgente freschezza ed è una delle cose migliori del suo genere pubblicate negli ultimi mesi.