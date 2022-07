Poptones #112

Nella puntata di Poptones, n. 112 con Gabriele Savioli, Scanna dei Bebaloncar (#bebaloncarmusic) interpreta in diretta “10 canzoni per fare l’amore” in un trip sexy psichedelico accompagnato da una colonna sonora adeguata alla situazione, idea nata da un suo articolo pubblicato sul magazine “Il Giaguaro” nel gennaio del 2000.

Playlist

MINA – Conversazione

1910 FRUITGUM CO. – C’è qualcosa che non ricordo più

GIANO TON – Dammi fuoco

MAURIZIO – L’amore è blu

ELIO GANDOLFI – Acquario

GIORGIO ALBERTAZZI e ANNA PROCLAIMER – Io ti amo ed io di più

ANDREA GIORDANA e MARISA SOLINAS – Estasi

BRUNO NICOLAI – Secondo rito

EDDA – Sospendi il tempo

MYOSOTIS – Dietro la finestra

QUELLI – Per vivere insieme

