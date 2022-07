Solaris #33

UK bass, r&b sperimentale e leftield house dai toni freschi per salutare l’estate nell’ultima puntata della stagione 2021/2022 di Solaris.

Playlist

Sky H1 – Labyrinth

Richard Norris, The Grid – Floatation (Special Request Edit)

Priori – Oyl (DJ Python Remix)

Annanan – Anne

Not Waving – Never Ready ft. Spivak

Overmono – Bone Mics

Coby Sey – Permeated Secrets

Tirzah – Tectonic (FAUZIA Remix)

TSVI & Loraine James – Gloom

Tirzah – Sink In (Actress Remix)

boaski – almost made you love me

Joy Orbison – runnersz

Vegyn – Big Fun Never Ending Nightmare