Perpetual Bridge: il video di “Abstract Possibilities”

Perpetual Bridge è il progetto dietro cui si cela la svizzera Nadia Peter. Attiva da anni come dj sotto lo pseudonimo Marla, esordisce nel 2021 con l’ep autoprodotto Upon The Deep, le cui tre tracce presentano fin da subito l’attitudine intimista di Nadia condensata in una proposta ambient rarefatta e dal tono crepuscolare. L’anno seguente è la volta di Astral Departures, primo tassello sulla lunga distanza pubblicato dalla bernese Everest, che integra le intuizioni del debutto, riappropriandosi della dimensione ritmica ampiamente esplorata in veste di clubber.

L’elettronica scintillante dal retaggio cosmico di “Abstract Possibilities” è una delle tracce di punta del lavoro, apprezzata particolarmente da Cesare Pizzi dei The Young Gods, che ne ha realizzato il video che vi proponiamo in anteprima esclusiva. Assecondando le suggestioni di “questa ambient lenta con un ritmo incalzante e una drum machine tritata”, Pizzi ha ideato un viaggio visivo organico e cangiante, a tratti fuori sincrono, ma perfettamente aderente alla trama vischiosa del suono.