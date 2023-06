For The Swimmer 05.06.23 – We don’t have many days

For The Swimmer può portarti dove vuoi. Basta sapere tenere a lungo il respiro, fare ampie e cadenzate bracciate, non spaventarsi per il silenzio e il buio profondo, e non sbattere troppo i piedi. Anche perché non è un esercizio fisico da mostrare ad altri. Nell’acqua puoi essere chi vuoi, pensare di andare da qualche parte, metterti contro la corrente, o farti trascinare, puoi cercare di stare a galla o andare letteralmente a fondo. Nella nuova puntata, tra le novità di questi mesi plumbei, ti puoi immergere nell’universo parallelo di James Holden o nell’astrattismo rarefatto e dilatato di Xylouris e White. Passare dal groove che gronda miele di Alfa Mist alle multifonie e al fraseggio di Colin Stentson. Ascoltare quel fricchettone jazz di Alabaster DePlume o l’esplorazione dell’imprendibilità del tempo di Joni Void. Un’apnea che non si può che concludere con le pause e il silenzio della musica di Murcof. Ascolta la puntata.

Tracklist

Matt Espy – Loon

Alfa Mist – 4th Feb (Stay Awake)

Xylouris White – Missing Heart

Alabaster DePlume – Salty Road Dogs Victory Anthem

The Thugs – Down To The Dark Side

James Holden – Common Land

Joni Void – Tape

Tomaga – Bluest

Sam Prekop – Step and Stair

Akane – Son

JakoJako – Opak

Colin Stetson – When We Were That What Wept For The Sea

Murcof – Rostro

‘For The Swimmer’ è un programma che va in onda su Fango Radio.