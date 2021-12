Noise Attack! – 6/12/21

Questa settimana, tra le molte novità in ambito hardcore e metal estremo vi segnaliamo il furioso death degli Hyperdontia, band composta da musicisti turchi e danesi già attivi in varie formazioni quali Engulfed, Decaying Purity, Sulphurous e Phrenelith.

Per i nomi storici, invece, segnaliamo il ritorno dei Massacre guidati da Kam Lee, affiancato in questa “versione” da – tra gli altri – Rogga Johansson e Scott Fairfax.

Playlist

VIBES, “Champion Blood”

ONE STEP CLOSER, “Home For The Night”

EARTH EXIT, “Boomer Remover”

RESTRICT, “No Excuse”

SIMULAKRA, “Terror Tactics”

TOTAL RECALL, “Zeitgeist Paradise”

NEVER AGAIN, “Disillusioned” / “Dead Wrong”

NISEMONO, “Mujo” / “Uyokukorose”

STORMKEEP, “Eternal Majesty Manifest”

HYPERDONTIA, “Lacerated And Bursting”

MASSACRE, “Ruins Of R’lyeh”

ACROSS THE SWARM, “Knowing Become Doing”