Noise Attack! – 19/12/22

Spazio ai Caged con il nuovo disco A Prison Built To Slowly Die, uscito ad ottobre su Ugly And Proud. Menzione anche per l’interessante split tra Gosudar e Malignant Altar. Qui la puntata.

Playlist

WIELDED STEEL, “Face The Wall”

MALIGNANT ALTAR, “The Awakening Of Majestic Darkness”

GOSUDAR, “Domination Of Irreality”

TAKE IT IN BLOOD, “Cowards”

CAGED, “Column Of Black Smoke”

BLINDSIDER, “In Repetition”

DIRECT MISURE, “Our Solitude”

THULSA DOOM, “Cursed Domains Beyond”

CONGEALED PUTRESCENCE, “Suffocating Brain”

INFORMANT, “Unstuck”/ “Execute”

WEEPING SLIME, “Burning In The Mausoleum”