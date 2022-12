Salogni e Fonassi: è uscito per Canti Magnetici L’ebbrezza Delle Grandi Profondità

Abbiamo da poco parlato con Marta Salogni, curatrice dell’edizione 2022 di Transmissions. Per questo segnaliamo questa cassetta che contiene la registrazione di una sua “tape maze” live performance a Spettro (BS), un luogo che abbiamo visto quasi nascere, in collaborazione con Francesco Fonassi, sound artist italiano classe 1986. Scrive Canti Magnetici: le dieci tracce ci conducono lungo un viaggio cinematico verso le foreste oceaniche esplorate e descritte da Jacques-Yves Cousteau in The Silent World.

l’ebbrezza delle grandi profondità by Francesco Fonassi & Marta Salogni