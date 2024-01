Mr. Henry – “Home To Our Dreams”

L’immagine scelta da Mr. Henry per questo mese è tetra, di quell’essenzialità che potrebbe ricordare certe copertine di Smog, Palace o Jandek, tre cantori a tratti sinistri della realtà: nel loro caso americana, qui lombarda. “Home To Our Dreams” è essenziale, giusto un minuto e tre secondi per lo scheletro di quella che forse un tempo fu la propria casa ed oggi rimane lì, spettrale, sul lato sinistro, virando di seppia i nostri sogni, ormai diventati incubi.

Non fa nulla di più Mr. Henry, si limita a fotografarla un’ultima volta, magari immaginandosela per quello che era stata o che sarebbe potuta diventare. Bivi, scelte, vite che si diramano, coscientemente ed inconsciamente.

Slow,

decaying,

empty

walls,

once

you

were

home

to

our

dreams.