“Miami Vice” secondo i Parquet (“techno”, FR)

“Miami Vice” è il nuovo singolo dei Parquet, band sperimentale francese con sede a Lione. Il singolo è tratto da Sparkles & Mud, in uscita il 27 ottobre via Carton Records.

Il video è stato girato in due parti: la prima sezione (all’interno della televisione) è stata girata in diverse località del sud della Francia, mentre la seconda sezione è stata girata nella Cinéfabrique di Lione. L’inquadratura lenta sottolinea la presenza di una determinazione inutile, ostinata, potente e pacifica. Come in “brute“, il loro video più recente pubblicato a giugno, si concentrano sulla lunghezza e sulla ripetizione, ignorando l’estetica.

La band, fondata nel 2014 dal batterista Sébastien Brun, parte dall’idea di suonare musica techno con strumenti.