MELT YOURSELF DOWN, Pray For Me I Don’t Fit In

Un punto esclamativo, quello era stato l’omonimo esordio dei Melt Youself Down, nel 2013, trainato anche da un pezzone come “Fix My Life”, a spron battente tra pop afrofuturista, punk e funk jazz. Nel frattempo, c’è stato un cambio di etichetta – Decca al posto di Leaf Label, già per il precedente 100% Yes – e ci sono stati vari rimescolamenti di formazione per il collettivo londinese, guidato dal sassofonista Pete Wareham (Polar Bear) e via via orfano del contributo di altri nomi parecchio in vista (Shabaka Hutchings e Tom Skinner dei Sons Of Kemet). Poco male, però, a essere onesti: le coordinate di riferimento restano quelle di una musica estremamente fisica ed energica, con un incremento graduale delle parti cantate (in prevalenza da Kushal Gaya degli Zun Zun Equi), in immutata ottica multiculturale. Wareham ha dichiarato che il bisogno di ballare c’è sempre, ma che ora si sente ispirato dall’idea della città come prisma attraverso il quale passano tutti i tipi di influenze globali… Trasformazione, immigrazione, superamento degli ostacoli e, soprattutto, unità umana. Il filtro è una lente psichedelica in grado di sciogliere i più disparati input geografici e sonori, tanto che questo quarto Pray For Me I Don’t Fit In, sebbene rimandi più spesso che in passato alla cupezza del post-punk, potrebbe essere considerato quasi l’articolo più eclettico della non allineata ditta, tra i fiati festosi della title-track e della programmatica “Fun Fun Fun”, l’andamento world wave di “Boots Of Leather”, le percussioni tribali su mood minaccioso di “Nightsiren”, il ritornello melodico di “All We Are”, la post-radiofonia rock di “Balance” e persino eco arty dei Liars in “Ghosts On The Run”. Non è ad ogni modo un calderone di roba buttata alla rinfusa, Pray For Me I Don’t Fit In: è un piatto unico, multigusto, per quanti appartenendo al presente non ne vogliono sapere di adattarsi a qualcosa di troppo definito.

Tracklist

01. Pray For Me I Don’t Fit In

02. Boots Of Leather

03. For Real

04. Nightsiren

05. All We Have

06. Fun Fun Fun

07. Balance

08. Sunset Flip

09. Ghosts On The Run

10. I Got Time