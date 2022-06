LOUD! – “Mutationen”, 19.05.2022

Ascolta la puntata.

Playlist

HUMA UTKU – Fuel For The Flames (“The Psychologist”, Editions Mego – eMEGO302, 2022)

BARNETT + COLOCCIA – Deep Blue (“Third Wilderness”, SIGE Records – SIGE099, 2022)

BORSIGWERKE – Bauarbeiterhymne/Angst/Mumien/Monstren/Mutationen (“The Complete Recordings of Alexander von Borsig”, Mauerstadtmusik – MM020, 2022)

MARTIN TAXT – Cave vs Nest (“Second Room”, Sofa – SOFA588, 2022)

ZIMOUN – Guitar Studies II (Excerpt) (“Guitar Studies I-III”, Room40 – RM4156, 2022)

KRANEMANN + PHARMAKUSTIK – Side A (“Electric Fluxus”, Verlag System – VS029, 2022)

LYDIAN DUNBAR – Blue Sleep (“Blue Sleep”, Room40 DRM4137, 2022)

BURIAL – New Love (“Antidawn“, Hyperdub – HDBCD050, 2022)

ALTERNATIVE TV – Release the Natives (“Vibing Up The Senile Man (Part One)”, Deptford Fun City Records – DLP 03, 1979

GARY MUNDY/ERALDO BERNOCCHI – Part 5 (“Broken Masses”, Fourth Dimension Records – FDCD135, 2022)