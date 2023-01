Loscil & Lawrence English: in ascolto “Violet” dall’imminente Colours Of Air

Visto che – ma forse sono i postumi del veglione – non leggiamo da nessuna parte la notizia in italiano, la diamo noi anche se sta già invecchiando. Il 3 febbraio, su Kranky, esce Colours Of Air, album collaborativo tra Loscil e Lawrence English: 8 pezzi, titolati semplicemente con il nome del colore che il loro suono suggeriva ai due. La sorgente sonora – stravolta – per loro e per questo disco è stata un organo a canne centenario che sta dentro l’Old Museum di Brisbane, in Australia (ex museo, perché ora è adibito a concerti). Per ora in ascolto solo “Violet”, che è più Loscil che English.