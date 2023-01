Solaris #37 w/ Bosco Marino

Qui la puntata. Bosco Marino è una creatura ibrida che si muove tra le aree di Roma, Bologna, Milano, ricercando ossessivamente le particolarità nascoste nei più vari sottoboschi sonori. Techno, darketton, ambient, trap, dub, synth pop: nei suoi eclettici mix immagina paesaggi morbidi come manti erbosi, per poi arrampicare tra i beat più rocciosi e massicci, in un’escursione sonora in cui si balla e si sogna, fino a perdersi.

Tracklist

01. Emeka Ogboh – “Ayilara” da 6°30′33 372″N 3°22′0 66″E LP 2022

02. Clouddead – Pop song » da Ten (Deluxe Edition) 2004

03. Dj Olive – Ahsan’s wish da Somewhere 2022

04. Satoshi & Makoto – Crepuscule Leger da CZ-5000 Sounds & Sequences 2017

05. Software – Present Voice da Past-Present-Future Vol. I 1987

06. Patrick Cowley – Hot Beach da Afternooners 2017

07. Moor Mother – Evening (feat. Wolf Weston) da Jazz Codes 2022

08. The Fear Ratio – 7 Cycles da Refuge Of A Twisted Soul 2015

09. Soreab – Muǧla’s Chronicles da “Muğla’s Chronicles 2022

10. Cosmo Vitelli – A Brand New City (feat. Fantastic Twins) da Holiday in Panikstrasse 2019

11. Cacao – Lambada da Lambada/Children LP 2021

12. Contagious Yawns – Ceiling of Blue da Dream Of Consciousness 2020

13. Loraine James – Choose To Be Gay (Femenine) da Building Something Beautiful For Me 2022