L’etichetta Dissipatio fa il suo festival venerdì 15 settembre a Forte dei Marmi (LU)

Comunicato stampa. Abbiamo un link per ogni artista e se non sapete nulla dell’ambient e delle sperimentazioni di casa Dissipatio, seguite questo.

Dissipatio Fest – Dissipazioni sonore

In occasione del suo terzo ‘compleanno’ Dissipatio presenta una giornata dedicata agli artisti della label, dalle ore 18 del 15 settembre si esibiranno sul palco del suggestivo giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi alcuni tra i protagonisti del catalogo; dai paesaggi elettronici di Alessandro Ragazzo a quelli meditativi di Adriano Zanni, dalle

granulazioni esoteriche di Ambasce a quelle concrete e atmosferiche di Deison passando per l’elettroacustica di Simon Balestrazzi, la psichedelia di Heimito Künst e l’oscuro jazz dei Satan Is My Brother… questo è quello che troverete al primo Dissipatio Fest. L’ingresso è gratuito con posti limitati.

Dissipatio Fest 2023

Alessandro Ragazzo

Ambasce

Heimito Künst

The Star Pillow

Adriano Zanni

Deison

Simon Balestrazzi

Satan Is My Brother

Amici del Dissipatio Fest:

Over the Real – International Video & Multimedia Art Festival

Area merch: Monolith dischi/Dissipatio